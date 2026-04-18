Salon le bien-être dans tous ses états ! Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer
Salon le bien-être dans tous ses états ! Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Salon le bien-être dans tous ses états !
Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques stands de producteurs locaux !
Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques stands de producteurs locaux !
En partenariat avec Contes et Légendes du Monde.
Programme consultable ci-dessous. .
Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 80 13 77 39
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English : Salon le bien-être dans tous ses états !
Wellness professionals will be on hand for workshops, discovery sessions and themed conferences. It’s also an opportunity to discover some local producers’ stalls!
L’événement Salon le bien-être dans tous ses états ! Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Normandie Pays d’Auge