Salon le bien-être dans tous ses états ! Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Salon le bien-être dans tous ses états !

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques stands de producteurs locaux !

Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques stands de producteurs locaux !

En partenariat avec Contes et Légendes du Monde.

Programme consultable ci-dessous. .

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 80 13 77 39

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English : Salon le bien-être dans tous ses états !

Wellness professionals will be on hand for workshops, discovery sessions and themed conferences. It’s also an opportunity to discover some local producers’ stalls!

L’événement Salon le bien-être dans tous ses états ! Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Normandie Pays d’Auge