Salon Anima Libri Le livre et ses métiers d’art

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

2026-02-20

Le fil conducteur du salon 2026 est ”CartoGraphie”

Le salon 2026 accueillera 70 exposants, français et européens gravure, enluminure, illustration, reliure, fabrication et création de papier, calligraphie, typographie, papier décoré (marbrure, dominoterie…), livre d’artiste, édition d’art, ainsi que des créateurs de petit outillage, des fournisseurs de matières premières (cuir, parchemin) et d’outillage et deux librairies traditionnelles.

Comme chaque année, des Papoteries viendront ponctuer le week-end.

Découvrez le programme complet du salon sur le site d’Anima Libri courant octobre.

Et comme chaque année, une belle série de stages, animés par quelques-uns des artistes exposants, est programmée en amont et en aval du salon. Anima Libri a le plaisir de vous communiquer en pièce jointe le programme général des 14 stages proposés.

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 30 74 71 animalibri@gmail.com

English :

The theme of the 2026 show is: CartoGraphie?

German :

Der rote Faden der Messe 2026 ist: ?CartoGraphie?

Italiano :

Il tema del salone 2026 è: CartoGraphie?

Espanol :

El tema de la edición de 2026 es: CartoGraphie?

