Salon Le printemps des créateurs Logis de l’Heronnière Salles-sur-Mer

Salles-sur-Mer

Salon Le printemps des créateurs

Logis de l’Heronnière 2 Rue de l’Heronière Salles-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un rendez-vous à ne pas manquer. Le Printemps des Créateurs s’impose, édition après édition, comme un moment privilégié pour découvrir la richesse de la création locale, soutenir les artisans et partager un instant hors du temps dans un lieu d’exception.

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Logis de l’Heronnière 2 Rue de l’Heronière Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 57 95 69 contact@bluedayevent.com

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English :

An event not to be missed. Year after year, Printemps des Créateurs has established itself as a privileged opportunity to discover the wealth of local creativity, support craftspeople and share a timeless moment in an exceptional setting.

L’événement Salon Le printemps des créateurs Salles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Nous La Rochelle