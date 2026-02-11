Salon Le printemps du Terroir Péronne

Salon Le printemps du Terroir

4 Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

La Ville de Péronne organise une nouvelle édition de son salon dédié à la gastronomie et à l’artisanat.

Fins gourmets, à vos agendas ! Venez fêter l’arrivée du printemps avec nous avec le salon du Printemps du Terroir.

Vous êtes un fin gourmet ou vous souhaitez valoriser des producteurs locaux ? Ce salon est fait pour vous !

Démonstrations culinaires, dégustations, animations pour les enfants tout un programme a été pensé pour vous faire vivre une expérience inédite !

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00 accueil@ville-peronne.fr

English :

The town of Péronne is organizing a new edition of its fair dedicated to gastronomy and crafts.

Gourmets, mark your calendars! Come and celebrate the arrival of spring with us at the Printemps du Terroir fair.

Are you a gourmet or do you want to promote local producers? This is the show for you!

Culinary demonstrations, tastings, children’s activities: a whole program has been designed to give you a unique experience!

