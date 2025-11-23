Salon Le temps du livre et de la peinture Salle du village de vacances Bersac-sur-Rivalier
Salon Le temps du livre et de la peinture Salle du village de vacances Bersac-sur-Rivalier dimanche 19 avril 2026.
Salle du village de vacances 16, rue de Font Aredent Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-04-19
2026-04-19
2026-04-19
L’événement réunit plusieurs auteurs locaux venus dédicacer leurs ouvrages, ainsi que des artistes peintres et un luthier qui présentent leur travail. Le salon propose également une exposition photo, des démonstrations en direct et diverses animations tout au long de la journée, offrant une immersion complète dans la création artistique locale. .
Salle du village de vacances 16, rue de Font Aredent Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 43 69 p.lefevre5987@gmail.com
