Salon Les 3 A Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac
Salon Les 3 A Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac samedi 11 octobre 2025.
Salon Les 3 A
Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
La Mairie organise la 23ème édition du Salon Les 3A, l’occasion de découvrir des céramiques, sculptures sur pierre et sur bois, poteries, peintures, broderies, bijoux, etc.
Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 03 accueil@mairie-lisledespagnac.fr
English :
The Town Hall is organizing the 23rd edition of the Les 3A Show, an opportunity to discover ceramics, stone and wood sculptures, pottery, paintings, embroidery, jewelry and more.
German :
Das Rathaus organisiert die 23. Ausgabe des Salon Les 3A, eine Gelegenheit, Keramiken, Stein- und Holzskulpturen, Töpferwaren, Gemälde, Stickereien, Schmuck usw. zu entdecken.
Italiano :
Il Municipio organizza la 23a edizione del Salone Les 3A, un’occasione per scoprire ceramiche, sculture in pietra e legno, ceramiche, dipinti, ricami, gioielli e altro ancora.
Espanol :
El Ayuntamiento organiza la 23ª edición del Salón Les 3A, una oportunidad para descubrir cerámica, esculturas en piedra y madera, alfarería, pinturas, bordados, joyas y mucho más.
