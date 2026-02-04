Salon Les Atouts du Tricastin Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux
Salon Les Atouts du Tricastin Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 23 avril 2026.
Salon Les Atouts du Tricastin
Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
2026-04-23
Ce salon met à l’honneur les savoir-faire des entreprises locales et favorise la coopération économique entre acteurs du territoire.
Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 91 71 09 contact@atout-tricastin.fr
English :
This exhibition showcases the know-how of local companies and promotes economic cooperation between actors in the territory.
