Salon Les Atouts du Tricastin Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Salon Les Atouts du Tricastin

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Ce salon met à l’honneur les savoir-faire des entreprises locales et favorise la coopération économique entre acteurs du territoire.

.

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 91 71 09 contact@atout-tricastin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition showcases the know-how of local companies and promotes economic cooperation between actors in the territory.

L’événement Salon Les Atouts du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence