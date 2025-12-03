Salon les bonnes affaires du lin Espace Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger
Salon les bonnes affaires du lin Espace Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger samedi 28 février 2026.
Espace Simone Veil 191 route de Veules Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime
Samedi 2026-02-28 10:00:00
2026-03-01 18:00:00
2026-02-28
Salon de Créateurs et boutiques du lin.
Le salon des Bonnes Affaires du Lin vous accueille les 28 février et 1er mars à Saint-Pierre-le-Viger.
Vous pourrez y découvrir une vingtaine de créateurs passionnés et boutiques du Lin. L’occasion de faire des bonnes affaires !
ENTRÉE LIBRE 10h-18h, Salle Simone Veil et Espace touristique, 76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER. Buvette sur place. .
+33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr
