Salon les bonnes affaires du lin Espace Simone Veil Saint-Pierre-le-Viger

Salon les bonnes affaires du lin

Espace Simone Veil 191 route de Veules Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-28

Salon de Créateurs et boutiques du lin.

Le salon des Bonnes Affaires du Lin vous accueille les 28 février et 1er mars à Saint-Pierre-le-Viger.

Vous pourrez y découvrir une vingtaine de créateurs passionnés et boutiques du Lin. L’occasion de faire des bonnes affaires !

ENTRÉE LIBRE 10h-18h, Salle Simone Veil et Espace touristique, 76740 SAINT-PIERRE-LE-VIGER. Buvette sur place. .

Espace Simone Veil 191 route de Veules Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

