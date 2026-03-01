Salon les Essenti’elles

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Salon du bien être

Salon essenti’elles journée bien être au féminin. 10h 18h. Entrée libre. Restauration sur place. Tombola .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 57 06 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon du bien être

L’événement Salon les Essenti’elles Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-02-15 par OT GATINAIS SUD