Salon les Picturales avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage
samedi 14 novembre 2026 · avenue Ville de Mindelheim · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Salon les Picturales
avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-14
Venez découvrir ce que notre région recèle de talents en matière d’art pictural, avec des œuvres, des styles et des techniques des plus variés.
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avenue Ville de Mindelheim Espace François Mitterrand Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
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English :
Come discover the wealth of talent our region has to offer in the field of visual arts, featuring a wide variety of works, styles, and techniques.
L’événement Salon les Picturales Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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