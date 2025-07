Salon Les portes du bien-être Espace Cristal Portes-lès-Valence

Salon Les portes du bien-être Espace Cristal Portes-lès-Valence samedi 4 octobre 2025.

Salon Les portes du bien-être

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Venez vous relaxer et faire vos emplettes au Salon Les portes du bien-être !

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 95 50 ccas@mairie-plv.fr

English :

Come relax and shop at Les portes du bien-être!

German :

Kommen Sie zum Entspannen und Einkaufen zur Messe Les portes du bien-être!

Italiano :

Venite a rilassarvi e a fare shopping a Les portes du bien-être!

Espanol :

¡Venga a relajarse y de compras a Les portes du bien-être!

