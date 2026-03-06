Salon Les Rencontres Géologiques en Limousin Espace Mazelle Rilhac-Rancon
Salon Les Rencontres Géologiques en Limousin Espace Mazelle Rilhac-Rancon samedi 4 avril 2026.
Espace Mazelle 3 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : 2 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04 2026-04-05
La Société de Géologie du Limousin et l’Association pour la Promotion de la Géologie organisent les Rencontres Géologiques en Limousin. Une exposition, élaborée par le SGL, sera visible et de nombreuses animations (observations des microminéraux…) auront lieu.
societedegeologiedulimousin@gmail.com
