Salon Les Super Nanas Salle de l’Embarcadère Montceau-les-Mines

Salon Les Super Nanas

Salle de l’Embarcadère Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Salon Les Super Nanas, 5e édition, les 7 et 8 mars 2026 à la salle de l’Embarcadère à Montceau-les-Mines.

Un rendez vous incontournable pour mettre à l’honneur l’entrepreneuriat féminin local, avec cette année 30 exposantes réunies autour de leurs univers…

Un événement engagé et convivial

Imaginé pour valoriser le travail et le talent des femmes entrepreneuses du territoire, le Salon des Super Nanas s’est imposé au fil des années comme un événement phare à Montceau-les-Mines. Commerce, création artisanale, bien-être, coaching, mode, accessoires ou encore services près de 30 entrepreneuses locales seront présentes pour partager leur savoir-faire et leur passion.

Ouvert à tous et en entrée gratuite, le salon se veut accessible, chaleureux et familial.

Le salon ouvrira ses portes samedi 7 mars de 11h à 22h avec une inauguration officielle à 11h.

La journée sera rythmée par plusieurs ateliers créatifs et bien-être atelier “grigris”, création de cerceaux en fleurs séchées, défilé et démonstrations de danse à 17h30.

En soirée, place à la convivialité avec un apéro-concert à 19h, animé par le groupe Buddy Noise. Une offre de restauration sera également proposée sur place.

Le dimanche 8 mars, de 10h à 18h, la programmation continuera avec des ateliers variés yoga parents/enfants, découverte de la bio-résonance, danse bébé portage, pilates prénatal et postnatal, customisation en tissu upcyclé ou encore un atelier consacré au zéro déchet.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront également profiter d’un espace animations avec photobooth, conseils en image, ateliers coiffure, étude morphologique des sourcils et bien d’autres surprises.

Bien plus qu’un salon

Au-delà du shopping et des animations, le Salon des Super Nanas est avant tout un lieu de rencontres et de partage. Jeux pour enfants, tombola, défilé, ateliers participatifs et moments musicaux viennent compléter cette expérience pensée pour rassembler toutes les générations.

Avec cette 5e édition, les organisatrices confirment leur ambition soutenir les entrepreneuses locales, encourager les initiatives féminines et créer un espace où chacun peut découvrir, échanger et s’inspirer. .

Salle de l’Embarcadère Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 60 80 82 les.supernanas71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Les Super Nanas

L’événement Salon Les Super Nanas Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-02-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II