Salon L’Etudiant Formations Artistiques Santé Grandes Ecoles Parc des Expositions Marseille

Salon L’Etudiant Formations Artistiques Santé Grandes Ecoles

Samedi 8 novembre 2025 de 9h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Les salons de l’Etudiant vous aideront dans votre orientation et votre parcours d’études. Collégiens, lycéens, étudiants ou parents, vous y trouverez toutes les infos indispensables sur les formations et les métiers.Etudiants

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Pour quelles filières ? Pour quels métiers ? Etudes courtes ou longues, professionnelles ou généralistes, en formation initiale ou en alternance ?

Venez rencontrer des représentants des écoles qui vous aideront dans vos choix, écouter des conférences, participer à des ateliers. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Etudiant fairs are designed to help you choose the right course of study. Whether you’re a secondary school pupil, a student or a parent, you’ll find all the information you need on training and careers.

Die Messen der Etudiant helfen Ihnen bei Ihrer Orientierung und Ihrem Studienweg. Collégiens, lycéens, étudiants ou parents, vous y trouve toutes les infos indispensables sur les formations et métiers.

I saloni L’Etudiant sono pensati per aiutarvi a scegliere la vostra carriera e il vostro percorso di studi. Che siate alunni della scuola secondaria, studenti o genitori, troverete tutte le informazioni necessarie su corsi e carriere.

Las ferias de L’Etudiant están pensadas para ayudarte a elegir tu carrera y tus estudios. Ya seas alumno de secundaria, estudiante o padre, encontrarás toda la información que necesitas sobre cursos y carreras.

