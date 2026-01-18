Salon L’Houmeau et les mots Complexe Saint Exupéry L’Houmeau
Salon L’Houmeau et les mots Complexe Saint Exupéry L’Houmeau samedi 14 février 2026.
Salon L’Houmeau et les mots
Complexe Saint Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
5ème édition du salon du livre local et dictée solidaire
.
Complexe Saint Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lapromotiondelhoumeau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon L’Houmeau and words
5th local book fair and solidarity dictation
L’événement Salon L’Houmeau et les mots L’Houmeau a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle