Salon L’Houmeau et les mots Complexe Saint Exupéry L’Houmeau

Salon L’Houmeau et les mots

Complexe Saint Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

5ème édition du salon du livre local et dictée solidaire

.

Complexe Saint Exupéry 2 rue des sports L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lapromotiondelhoumeau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon L’Houmeau and words

5th local book fair and solidarity dictation

L’événement Salon L’Houmeau et les mots L’Houmeau a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle