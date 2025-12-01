[Salon] L’Immobilier et de l’Habitat Gymnase 2 Offranville

[Salon] L’Immobilier et de l’Habitat

Gymnase 2 / Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

21ème édition de ce rendez-vous incontournable organisé à Offranville par Monsieur Jean-Philippe Paradeis.

Les porteurs de projets immobiliers pourront venir prendre conseils et rencontrer une quarantaine de prestataires locaux lors de cette édition 2026. .

+33 6 11 10 05 58 jpparadeis@orange.fr

