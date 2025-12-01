[Salon] L’Immobilier et de l’Habitat Gymnase 2 Offranville
[Salon] L’Immobilier et de l’Habitat Gymnase 2 Offranville samedi 18 avril 2026.
[Salon] L’Immobilier et de l’Habitat
Gymnase 2 / Avenue de l’Épine Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
21ème édition de ce rendez-vous incontournable organisé à Offranville par Monsieur Jean-Philippe Paradeis.
Les porteurs de projets immobiliers pourront venir prendre conseils et rencontrer une quarantaine de prestataires locaux lors de cette édition 2026. .
Gymnase 2 / Avenue de l’Épine Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 10 05 58 jpparadeis@orange.fr
English : [Salon] L’Immobilier et de l’Habitat
L’événement [Salon] L’Immobilier et de l’Habitat Offranville a été mis à jour le 2025-12-01 par Seine-Maritime Attractivité