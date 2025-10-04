Salon Lire Autre’Mans Espace Maine Découverte Le Mans

Salon Lire Autre'Mans Espace Maine Découverte Le Mans samedi 4 octobre 2025.

Salon Lire Autre’Mans

Espace Maine Découverte 1, 3 rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Salon régional de littérature.

Au vu du succès du salon précédent, les Auteurs du Maine et du Loir AML reconduisent le salon régional de littérature les 4 et 5 octobre 2025 dans un nouveau lieu en plein cœur du Mans…

Cette année, le salon Lire Autre’Mans s’intègre dans l’événement littéraire de la rentrée en Sarthe. En partenariat avec la Ville du Mans, il se tiendra donc au cœur des manifestations de #faiteslire, près de la place de la République, à l’espace Maine Découvertes, 1 à 3 rue du Port.

Auteurs et autrices, maisons d’édition du territoire, responsables d’associations culturelles, vous avez jusqu’au 15 août 2025 pour vous inscrire sur https://inscriptions.lireautremans.fr

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous sous réserve d’avoir une attache avec la Sarthe ou départements limitrophes (zone étendue aux Pays de la Loire). .

Espace Maine Découverte 1, 3 rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire contact@lireautremans.fr

English :

Regional literature fair.

German :

Regionale Literaturmesse.

Italiano :

Fiera regionale della letteratura.

Espanol :

Feria regional de literatura.

