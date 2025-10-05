Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe

Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe dimanche 5 octobre 2025.

Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition

Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe Gironde

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Défendre la culture en ruralité et promouvoir les plumes régionales prometteuses telles sont les principales ambitions de cet événement convivial et didactique.

Succès est au rendez-vous depuis 18 ans !

Un rendez-vous incontournable avec des invités de prestige !

Au programme

Des dédicaces et rencontres avec les auteurs

Des conférence

Côté enfants, des lectures pour les enfants

Et bien d’autres animations vous attendent.

Programme détaillé à venir .

Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 martine.mande@free.fr

