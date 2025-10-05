Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe
Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe dimanche 5 octobre 2025.
Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition
Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Défendre la culture en ruralité et promouvoir les plumes régionales prometteuses telles sont les principales ambitions de cet événement convivial et didactique.
Succès est au rendez-vous depuis 18 ans !
Un rendez-vous incontournable avec des invités de prestige !
Au programme
Des dédicaces et rencontres avec les auteurs
Des conférence
Côté enfants, des lectures pour les enfants
Et bien d’autres animations vous attendent.
Programme détaillé à venir .
Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 martine.mande@free.fr
English : Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition
German : Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition
Italiano :
Espanol : Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition
L’événement Salon « Lire dans le Vignoble » 18me édition Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Médoc-Vignoble