Salon Lire dans le Vignoble Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe
dimanche 4 octobre 2026 · Espace Guy Guyonnaud · Saint-Estèphe
Informations pratiques
Saint-Estèphe
Salon Lire dans le Vignoble
Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Notre Salon du Livre Lire dans le Vignoble atteint l’âge de la majorité. Devenu une institution, il demeure fidèle à son esprit d’origine grandir, étonner et rassembler autour des livres et des arts.
Entrant dans l’âge adulte avec la même ardeur qu’à ses débuts, il porte en lui la mémoire des rencontres, la richesse des pages partagées et la force des voix d’auteurs qui l’ont façonné. Le célébrer, c’est honorer la fidélité des lecteurs, la générosité des écrivains et la vitalité d’une aventure littéraire qui, loin de se clore, continue de s’écrire, tournée vers l’avenir.
Cette année encore, au cœur du vignoble, nous vous proposons un rendez-vous unique, fait de découvertes, de rencontres et de partages, où chaque page tournée devient promesse d’évasion.
Informations détaillées en attente. .
Espace Guy Guyonnaud 3 Route des Ormes Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 martine.mande@free.fr
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English : Salon Lire dans le Vignoble
L’événement Salon Lire dans le Vignoble Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Médoc-Vignoble
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