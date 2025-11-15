Salon Littéraire à La Louptière-Thénard La Louptière-Thénard
Salon Littéraire à La Louptière-Thénard
Salle des fêtes La Louptière-Thénard Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025
18e Salon Littéraire de La Louptière Thénard sous le parrainage de Bernard Menez
Invité d’honneur Didier Pasquette
Entrée libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h .
Salle des fêtes La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 11 87
L’événement Salon Littéraire à La Louptière-Thénard La Louptière-Thénard a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise