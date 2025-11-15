Salon Littéraire à La Louptière-Thénard La Louptière-Thénard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes La Louptière-Thénard Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025

18e Salon Littéraire de La Louptière Thénard sous le parrainage de Bernard Menez
Invité d’honneur Didier Pasquette

Entrée libre samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h   .

Salle des fêtes La Louptière-Thénard 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 11 87 

