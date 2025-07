SALON LITTÉRAIRE, CONFÉRENCES ET ATELIERS Le Pompidou

Dans le cadre des 33èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, découvrez un salon littéraire avec une cinquantaine d’auteurs et maisons d’éditions, et une série des conférences et animations sur le thème de l’eau et du vent dans les moulins.

Au programme de la journée

9h Ouverture du salon littéraire

10h 14h30 Interview avec des auteurs, animée par Radio Interval

12h A l’ombre des tilleuls, le public et les écrivains invités partagent la même table; une façon simple et conviviale de mieux connaître les auteurs (réservation indispensable avant le 16/7 au 06.70.48.95.34 Tarif 20 €)

Conférences, ateliers et lectures

10h Conférence « Les moulins à grain en France méridionale » par Jean-Pierre Henri Azema, docteur en géographie salle polyvalente

10h30 et 15h30 Atelier créatif confection d’un petit carnet avec Catherine Causse (Aux deux K), à partir de 12 ans. Prix libre. Sur inscription au 06.62.49.78.43 ou sur place Etage salle polyvalente.

11h Animation lecture pour les enfants avec l’équipe de la Biblio du Clocher « Du vent dans les livres » à la bibliothèque

13h30 Atelier enfants avec Catherine Causse (Aux deux K), de 6 à 11 ans. Prix libre, sur inscription au 06.62.49.78.43 Etage salle polyvalente.

15h Conférence « Les moulins dans les Cévennes » de Daniel Travier RDC salle polyvalente.

15h Animation lecture pour les enfants « Du vent dans les livres » à la bibliothèque

15h Atelier croquis d’architecture avec Aurélie Tièche. Dès 12 ans, prix libre, matériel fourni Place du village

18h Fin des rencontres apéritif offert par la municipalité du Pompidou, en musique accompagné par Les Bidonnées, un drumband aux accents des caraïbes et d’ailleurs… .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 70 48 95 34

English :

As part of the 33rd Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, discover a literary salon with some 50 authors and publishing houses, and a series of conferences and events on the theme of water and wind in mills.

German :

Im Rahmen der 33. literarischen und künstlerischen Begegnungen im Pompidou entdecken Sie eine Literaturmesse mit rund 50 Autoren und Verlagen sowie eine Reihe von Vorträgen und Animationen zum Thema Wasser und Wind in den Mühlen.

Italiano :

Nell’ambito dei 33° Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, scoprite una fiera letteraria con una cinquantina di autori ed editori e una serie di conferenze ed eventi sul tema dell’acqua e del vento nei mulini.

Espanol :

En el marco de los 33º Rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, descubra una feria literaria con unos cincuenta autores y editores, y una serie de conferencias y actos sobre el tema del agua y el viento en los molinos.

