Salon littéraire L’Encre Noire Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye

Salon littéraire L’Encre Noire

Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis à Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le 1er salon du polar L’Encre Noire vous invite à un week-end unique où culture et divertissement s’entremêlent soirée théâtre, match d’improvisation, rencontres d’auteurs, jeux d’enquêtes et ateliers familiaux.

Entre suspens et découvertes, plongez en famille dans l’univers du roman policier. .

Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis à Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 65 57 auxmotsgourmands@gmail.com

English : Salon littéraire L’Encre Noire

