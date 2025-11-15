Salon littéraire L’Encre Noire Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye
Salon littéraire L’Encre Noire Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye samedi 15 novembre 2025.
Salon littéraire L’Encre Noire
Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis à Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Le 1er salon du polar L’Encre Noire vous invite à un week-end unique où culture et divertissement s’entremêlent soirée théâtre, match d’improvisation, rencontres d’auteurs, jeux d’enquêtes et ateliers familiaux.
Entre suspens et découvertes, plongez en famille dans l’univers du roman policier. .
Salle des fêtes de Dicy 2 Rue de Montargis à Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 65 57 auxmotsgourmands@gmail.com
English : Salon littéraire L’Encre Noire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon littéraire L’Encre Noire Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-11-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !