Salon littéraire Les plumes comtoises Vieux-Charmont

Salon littéraire Les Plumes Comtoises

La Ville de Vieux-Charmont vous invite à découvrir le Salon littéraire Les Plumes Comtoises, un rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres et de la création littéraire.

Tout au long de la journée, 19 auteurs comtois seront présents pour des rencontres, échanges et séances de dédicaces. Une belle occasion de découvrir des univers variés et de partager un moment privilégié avec les écrivains.

Entrée libre

Les genres représentés sont nombreux nouvelles, poésie, humour, romance, littérature jeunesse, policier, science-fiction & fantasy, récits de vie, terroir, biographies et ouvrages historiques.

Un événement ouvert à tous, curieux, passionnés ou simples flâneurs littéraires .

