Salon littéraire

13 rue du Stade Lixing-lès-Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Retrouvez le 1er février, le 3ème salon littéraire de Lixing-les-Saint-Avold.

Avec 36 auteur(e)s, plus de 220 livres dans différents styles romans, thriller, SF, jeunesse, et poésie…

Le parrain de l’événement est Matthieu Eidesheim et la marraine est Amandine Matiska. Sans oublier l’invitée d’honneur Marylène Bergmann.

Présence de l’Office de tourisme.Tout public

0 .

13 rue du Stade Lixing-lès-Saint-Avold 57660 Moselle Grand Est +33 6 18 90 51 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd Lixing-les-Saint-Avold literary fair takes place on February 1.

With 36 authors, over 220 books in a variety of styles: novels, thrillers, SF, children’s books and poetry…

The patron of the event is Matthieu Eidesheim, and the godmother is Amandine Matiska. And let’s not forget the guest of honor: Marylène Bergmann.

The Tourist Office will be present.

L’événement Salon littéraire Lixing-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2026-01-13 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE