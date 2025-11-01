Salon Littéraire Pyré Livres 2ème édition A la salle polyvalente Montgaillard

Salon Littéraire Pyré Livres 2ème édition A la salle polyvalente Montgaillard samedi 1 novembre 2025.

Salon Littéraire Pyré Livres 2ème édition

A la salle polyvalente A la salle polyvalente de Montgaillard Montgaillard Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Découvrez sur un weekend plus de 50 auteurs de la région dans ce salon !

Marraine de l’édition Sienna Pratt

Programme des tables rondes

Samedi

12h30/13h00 Parentalité et écriture, comment jongler entre nos obligations? animé par Sienna Pratt, Mo Gadarr, Wikki Summers et Lily Padioleau

14h30/15h00 Recherches, jusqu’où aller ? animé par Damien Verhee, Mathieu Despeyroux et Cécile Vion 15h30/16h00 Écrire de l’historique, faut-il devenir un expert? animé par Gabrielle Dubois et Anais Guiraud

Dimanche

12h30/13h00 Imaginaire et engagement, écrire pour impacter le monde? anime par Guilhem Rulh, Sienna Pratt et Chris Red 14h30/15h00 Les clés d’un bon suspense, même dans l’imaginaire, animé par Alain Doyeux, Océane Nihiru et Emmanuel De Rhune 15h30/16h00 Romance Comment immerger le lecteur dans les émotions de nos personnages? animé par Bones Vercetti et Lily Padioleau

Entrée libre et gratuite.

Tatoueurs, food trucks, tombola et buvette tout le week-end. .

A la salle polyvalente A la salle polyvalente de Montgaillard Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie unepintedemots@gmail.com

English :

Over a weekend, discover more than 50 local authors!

German :

Entdecken Sie auf dieser Messe an einem Wochenende mehr als 50 Autoren aus der Region!

Italiano :

Scoprite più di 50 autori della regione durante il fine settimana!

Espanol :

¡Descubra a más de 50 autores de la región durante el fin de semana!

L’événement Salon Littéraire Pyré Livres 2ème édition Montgaillard a été mis à jour le 2025-10-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65