Salon littéraire Salon des Écrivains Normands Rue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie

Salon littéraire Salon des Écrivains Normands dimanche 5 octobre 2025.

Rue des Thermes Centre d'Animation et de Congrès Bagnoles de l'Orne Normandie

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:30:00

2025-10-05

Cette nouvelle édition du salon des Écrivains Normands à Bagnoles de l’Orne présentera 26 auteurs et autrices.

Sont attendus Les Éditions in-octavo (romans, romans policiers, poésie), Les Éditions du Roi Barbu (livres jeunesse,livres bilingues, théâtre), Thierry Lepesteur (romans, romans policiers), Béatrice Pannier (nouvelles, bien-être,témoignages), Jacques Brochard (romans), Claude Vancour (poésie), Léo Caro (romans d’espionnage), Patrice Vincelet (psychologie), Martine Alani (nouvelles, romans), Marie Paule Guillemard (poésie, nouvelles), Luc Guillemard (nouvelles), Christian Laballery (poésie), Lericolais Gisèle (romans), Phliponneau Crugnola (littérature jeunesse),

Leclancher Jacky (romans), Letondeur Alain (romans), Delaunay Michel (romans, poésie), Hébert Marc (romans), Guillois Bernard (poésie, humour, théâtre), Lesieur Renée (romans, poésie), Dansan Jacques (poésie), Etienne Charles (romans), La Carbona Francis (romans), Hétet-Escalard (romans), Seguin Marie (littérature jeunesse), Thiesse Mireille (livres Histoire).

Le prix de la nouvelle de Bagnoles de l’Orne sera remis lors de cet événement. .

Rue des Thermes Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 50 29 93 58 lasocietedesecrivainsnormands@gmail.com

