Salon Littérature Jeunesse Arcachon

Salon Littérature Jeunesse

Boulevard Promenade Veyrier Montagnères Arcachon Gironde

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

À l’occasion de sa 20ème édition, du 6 au 8 février, Arcachon aura le plaisir d’accueillir 30 auteurs pour un rendez-vous littéraire où toute la chaine du livre et les acteurs de la jeunesse seront entièrement impliqués.

Spectacles, expositions, rencontres et animations proposeront aux enfants de Rêver en plus de favoriser leur accès à la lecture.*

Programme en pièce jointe.

Au Palais des Congrès d’Arcachon .

Boulevard Promenade Veyrier Montagnères Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 71 05

