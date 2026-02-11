Salon L’Ivre Jeunesse route de Parnans Châtillon-Saint-Jean

Salon L’Ivre Jeunesse

route de Parnans Salle Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean Drôme

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-28

2026-03-25

rencontres, animations, dédicaces, spectacles, bienveillance et sourires… sans oublier une implication sans borne des enfants et des enseignants !

route de Parnans Salle Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes salonchatillon@gmail.com

English :

meetings, events, autographs, shows, goodwill and smiles? not to mention the boundless involvement of children and teachers!

L’événement Salon L’Ivre Jeunesse Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-12-22 par Valence Romans Tourisme