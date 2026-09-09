Informations pratiques

Quibou

Salon « Livres en vadrouille »

Quibou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le salon « Livres en vadrouille », organisé par l’association Animathèque, accueille près de 50 auteurs, éditeurs et illustrateurs. Lors de cette journée est prévue à 15 h 30 une animation ludique et familiale : « Qu’est-ce que tu racontes ? », mêlant les mots et les images pour raconter des histoires et des souvenirs.

A 17 h aura lieu la remise des prix aux lauréats du concours d’ écriture Nouvelles en vadrouille, sur le thème »Mystères », destiné aux jeunes du CM1 à la 3ème. .

Quibou 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86 animatheque.50750@gmail.com

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English : Salon « Livres en vadrouille »

L’événement Salon « Livres en vadrouille » Quibou a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô