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Salon « Livres en vadrouille » Quibou

dimanche 18 octobre 2026 · Quibou

Salon « Livres en vadrouille » Quibou

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
50750 Quibou
Département
Manche
Tarif

Quibou

Salon « Livres en vadrouille »

Quibou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Le salon « Livres en vadrouille », organisé par l’association Animathèque, accueille près de 50 auteurs, éditeurs et illustrateurs. Lors de cette journée est prévue à 15 h 30 une animation ludique et familiale : « Qu’est-ce que tu racontes ? », mêlant les mots et les images pour raconter des histoires et des souvenirs.
A 17 h aura lieu la remise des prix aux lauréats du concours d’ écriture Nouvelles en vadrouille, sur le thème  »Mystères », destiné aux jeunes du CM1 à la 3ème.   .

Quibou 50750 Manche Normandie +33 2 33 05 19 86  animatheque.50750@gmail.com

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English : Salon « Livres en vadrouille »

L’événement Salon « Livres en vadrouille » Quibou a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô

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