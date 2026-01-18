Salon Livres et Cépages Berson
Salon Livres et Cépages Berson dimanche 25 janvier 2026.
Salon Livres et Cépages
Foyer rural de Berson Berson Gironde
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
La bibliothèque municipale et la commune de Berson organisent une journée de rencontre avec des auteurs, illustrateurs et viticulteurs.
De 10h à 18h échanges, dédicaces, dégustations et ventes sont au programme !
Exposition de Charles Gilbert Martin, caricaturiste blayais et contemporain de Victor Hugo. .
Foyer rural de Berson Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 00 14 08 jeanlucbuetas.auteur@gmail.com
