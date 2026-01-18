Salon Livres et Cépages Berson

Salon Livres et Cépages

Foyer rural de Berson Berson Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La bibliothèque municipale et la commune de Berson organisent une journée de rencontre avec des auteurs, illustrateurs et viticulteurs.

De 10h à 18h échanges, dédicaces, dégustations et ventes sont au programme !

Exposition de Charles Gilbert Martin, caricaturiste blayais et contemporain de Victor Hugo. .

Foyer rural de Berson Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 00 14 08 jeanlucbuetas.auteur@gmail.com

