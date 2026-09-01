Informations pratiques

Helfrantzkirch

Salon Livres, Jeux & BD

3 rue Principale Helfrantzkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

À l’occasion du 30ème anniversaire de la bibliothèque de Helfrantzkirch, petits et grands sont invités à partager un week-end placé sous le signe de la lecture, du jeu et de la découverte !

La salle polyvalente accueille le Salon Livres, Jeux & BD avec un programme riche pour tous les âges : jeux de société, initiation aux jeux de rôle, réalité virtuelle, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, ateliers créatifs, expositions et vente de livres contre don libre.

Le week-end sera également rythmé par des animations originales : atelier d’écriture, origami, calligraphie, lectures de contes et de poésie, mais aussi un film-conférence sur le peuple Matsés du Pérou le samedi soir et un concert pop-rock-reggae du groupe Les Reprisés le dimanche. Une restauration d’inspiration japonaise sera proposée sur place.

Certaines animations étant proposées en nombre de places limité, la réservation en ligne ou par téléphone est recommandée. Retrouvez le programme complet à télécharger ci-dessous. 0 .

3 rue Principale Helfrantzkirch 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 90 22 83 bibliotheque.helfrantzkirch@gmail.com

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English :

L’événement Salon Livres, Jeux & BD Helfrantzkirch a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue