Salon Loisirs créatifs Maroué Lamballe-Armor

Salon Loisirs créatifs

Maroué 4 Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Exposition de broderie Anouchka Lolivrel, les élèves de lamballe des cours de l’école de broderie d’art de Quimper et Solobrode. Salon de thé, venez avec ou sans votre ouvrage pour papoter !

Dimanche Puces couture et loisirs créatifs.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Organisé par la MJC de Lamballe. .

Maroué 4 Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

