Salon ma maison, mes projets Charleville-Mézières

Salon ma maison, mes projets

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

3 jours pour concrétiser les projets de construction, de rénovation, d’aménagement intérieur et extérieur, de chauffage, d’éco-énergie.Véritable source d’inspiration, le Salon Ma Maison Mes Projets crée un parcours de visite pour guider le visiteur à travers les différents professionnels et artisans de la région présents pour conseiller et accompagner la réalisation des idées, des envies, des projets !Entrée gratuiteParking gratuitRestauration sur place

.

Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

English :

3 days to make your construction, renovation, interior and exterior design, heating, and eco-energy projects a reality.A true source of inspiration, the Ma Maison Mes Projets Show creates a pathway to guide visitors through the various professionals and craftsmen of the region on hand to advise and support them in realizing their ideas, desires, and projects! Free admissionFree parkingRestaurants on site

German :

die Messe Ma Maison Mes Projets ist eine echte Inspirationsquelle und bietet einen Rundgang, der den Besucher zu den verschiedenen Fachleuten und Handwerkern der Region führt, die anwesend sind, um ihn bei der Verwirklichung seiner Ideen, Wünsche und Projekte zu beraten und zu begleiten!Eintritt freiParkplatz freiVerpflegung vor Ort

Italiano :

3 giorni per trasformare in realtà i vostri progetti di costruzione, ristrutturazione, design interno ed esterno, riscaldamento ed eco-energia.Vera e propria fonte di ispirazione, il Salone Ma Maison Mes Projets ha creato un percorso di visita per guidare i visitatori attraverso i vari professionisti e artigiani della regione che saranno a disposizione per consigliarvi e aiutarvi a realizzare le vostre idee, i vostri desideri e i vostri progetti! Ingresso gratuitoParcheggio gratuitoRistorante in loco

Espanol :

3 días para hacer realidad sus proyectos de construcción, renovación, interiorismo, exteriorismo, calefacción y ecoenergía.Verdadera fuente de inspiración, el Salón Ma Maison Mes Projets ha creado un recorrido para guiar a los visitantes a través de los distintos profesionales y artesanos de la región que estarán a su disposición para asesorarle y ayudarle a hacer realidad sus ideas, deseos y proyectos. Entrada gratuitaAparcamiento gratuitoRestaurante en el recinto

L’événement Salon ma maison, mes projets Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-11-12 par Ardennes Tourisme