Salon Made in 36 : Destination Industrie 1 Av. Daniel Bernardet-Hall des expositions- Belle-Isle – 36000 CHATEAUROUX Châteauroux

Salon Made in 36 : Destination Industrie Jeudi 27 novembre, 09h00 1 Av. Daniel Bernardet-Hall des expositions- Belle-Isle – 36000 CHATEAUROUX Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T17:30:00

Fin : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T17:30:00

Le salon a pour objectif de mettre en lumière les opportunités de carrière et de formation offertes sur le département de l’Indre.

Le salon poursuit trois objectifs majeurs :

– faire découvrir la richesse des métiers industriels, à travers une approche immersive, vivante et accessible,

– favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et la reconversion des adultes en les orientant vers les filières porteuses,

– valoriser les entreprises industrielles locales en leur offrant une espace de visibilité, d’échange et de recrutement.

Le salon propose un parcours intéractif à travers 5 univers industriels scénographiés, et salon professionnel RH réunissant entreprises, recruteurs, organismes de formation et d’emploi.

L’évènement s’articule en deux temps :

– le parc industriel : une expérience immersive pour découvrir les métiers

– le salon industriel : l’échange direct avec les recruteurs.

Cinq pôles thématisques représentant les grands secteurs industriels de l’Indre seront mis en avant : industries agroalimentaire, automobile, métallurgie, textile, aéronautique.

Le public pourra échanger avec les recruteurs des entreprises locales et s’informer auprès des organismes de formation, d’orientation et d’accompagnement à l’emploi.

Une conférence est prévue ainsi qu’un espace networking.

