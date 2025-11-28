Salon MADE IN 36 : Destination Industrie Châteauroux – Agence CHATEAUROUX BALSAN Châteauroux

Salon MADE IN 36 : Destination Industrie Vendredi 28 novembre, 09h30 Châteauroux – Agence CHATEAUROUX BALSAN Indre

Et si votre futur métier se trouvait là, sous vos yeux ? Le territoire de l’Indre regorge de talents, d’innovations et de savoir-faire industriels que l’on ne soupçonne pas toujours. Que vous soyez chercheur d’emploi ou en quête d’une reconversion , ce salon est pensé pour Vous ! Le salon Made in 36 – Destination Industrie est là pour les révéler ! Un rendez vous inédit, gratuit et porteur d’avenir. Êtes-vous prêts ?

Le 28 novembre 2025, le Hall des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux se tr

