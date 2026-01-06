Salon Made In Alsace Sélestat

Salon Made In Alsace

Quai de l »Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 12:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Salon consacré au Made in Alsace avec près d’une centaine d’exposants mettant en valeur la richesse, la qualité et la diversité de la production régionale

Consommer responsable pour faire évoluer notre société.

Un moment tant attendu, venez assister à la 7ème édition du salon Made in Alsace pour un moment de partage et de découverte !

À cette occasion, découvrez des produits 100% fabriqués en Alsace ! De l’artisanat, de l’alimentaire, de l’habitat, de l’équipement, des loisirs…Aujourd’hui, tous les produits de la consommation courante ou presque peuvent être produits localement, notre but est de vous les faire découvrir !

À travers les exposants, les conférences et plusieurs animations, c’est toute une réflexion autour de l’impact de la consommation que nous vous proposons. La transition se joue maintenant, soyez-en un acteur ! 0 .

Quai de l »Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 24 22 75 eventailproductions@gmail.com

English :

Show dedicated to Made in Alsace, with nearly a hundred exhibitors showcasing the richness, quality and diversity of regional production

