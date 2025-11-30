Salon Made In France Parc des Expositions, Boulevard Kennedy, 65000 TARBES Tarbes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-30T09:00:00+01:00 – 2025-11-30T19:00:00+01:00
Fin : 2025-11-30T09:00:00+01:00 – 2025-11-30T19:00:00+01:00
La Chambre de Commerce et d’Industrie Tarbes Hautes-Pyrénées participe au Salon du Made in France de Tarbes à travers un espace vitrine intitulé « Made in Hautes-Pyrénées – Terre d’industries, terre de talents ! ».
Cet espace a pour objectif de mettre en lumière les savoir-faire, les innovations et les réalisations des entreprises du département, illustrant la vitalité et la diversité de notre tissu industriel. La CCI souhaite, à travers cette initiative, valoriser les acteurs économiques qui contribuent au développement et au rayonnement des Hautes-Pyrénées, tout en sensibilisant le grand public à la richesse de l’industrie locale.
