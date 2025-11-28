Salon Made In France Tarbes TARBES Tarbes

Salon Made In France Tarbes

TARBES Boulevard du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Après le succès de la 1ère édition, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable lors de cette 2ème édition Made in France Tarbes !

Plongez dans un univers unique où création, innovation et savoir-faire local et national se rencontrent.

Explorez une diversité incroyable de talents et de produits qui célèbrent l’art de vivre à la française.

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 10h-20h

Samedi 10h-20h

Dimanche 10h-19h

AU PROGRAMME

Créateurs, artisans, producteurs locaux…

Une véritable immersion dans le meilleur de nos territoires !

– Spectacle Made in France Samedi 29 novembre 15h30

Découvrez ce mélange d’émotions et de souvenirs qui rend un bel hommage à la chanson française.

Des années 20 aux années 60 en passant par le glamour du music-hall et sans oublier le French Cancan.

Réécoutez les plus grands standards du répertoire français.

Le tout dans un tourbillon scintillant de costumes.

– Mister France Dimanche 30 novembre 11h 18h

Mathieu Bedini, élu le plus bel homme de France 2025, viendra à la rencontre des exposants et des visiteurs le dimanche 30 novembre. Il sera également disponible pour des dédicaces et photos durant la journée.

– TARBES À TABLE Dimanche 30 novembre 12h

Le Salon Made in France de Tarbes et l’association Toques & Saveurs en Bigorre vous présentent la deuxième animation de Tarbes à Table. Un repas gastronomique concocté par 6 chefs de la région, avec des produits 100% made in France !

BILLETTERIE

Entrée salon (journée) 6 € Gratuit pour les moins de 12 ans > en ligne

Repas Tarbes à table ! 35 € > en ligne uniquement

Votre billet d’entrée, d’une valeur de 6€, pourra être utilisé comme moyen de paiement sur les stands des exposants.

TARBES Boulevard du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

After the success of the 1st edition, get ready for an unforgettable experience at the 2nd Made in France Tarbes!

Immerse yourself in a unique universe where creation, innovation and local and national know-how meet.

Explore an incredible diversity of talents and products that celebrate the French art of living.

OPENING HOURS

Friday: 10am-8pm

Saturday: 10am-8pm

Sunday: 10am-7pm

ON THE PROGRAM

Designers, craftsmen, local producers?

A real immersion in the best of our regions!

– Made in France show: Saturday November 29 3:30pm

Discover this mix of emotions and memories that pays tribute to French chanson.

From the 20s to the 60s, via the glamour of music hall and not forgetting the French Cancan.

Listen again to the greatest standards of the French repertoire.

All in a glittering whirl of costumes.

– Mister France: Sunday, November 30 11am 6pm

Mathieu Bedini, elected France’s most handsome man 2025, will meet exhibitors and visitors on Sunday November 30. He will also be available for autographs and photos throughout the day.

– TARBES À TABLE: Sunday, November 30 12 noon

The Salon Made in France de Tarbes and the association Toques & Saveurs en Bigorre present the second Tarbes à Table event. A gourmet meal concocted by 6 local chefs, using 100% made in France products!

TICKETS

Show admission (day): 6? Free for children under 12 > online

Tarbes à table ! 35 ? > online only

Your entry ticket, worth 6?, can be used as a means of payment on exhibitors’ stands.

German :

Nach dem Erfolg der 1. Ausgabe, bereiten Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis bei dieser 2. Ausgabe Made in France Tarbes vor!

Tauchen Sie ein in eine einzigartige Welt, in der Kreativität, Innovation und lokales und nationales Know-how aufeinandertreffen.

Entdecken Sie eine unglaubliche Vielfalt an Talenten und Produkten, die die französische Lebensart zelebrieren.

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag: 10.00-20.00 Uhr

Samstag: 10h-20h

Sonntag: 10h-19h

AUF DEM PROGRAMM

Designer, Handwerker, lokale Produzenten?

Ein echtes Eintauchen in das Beste unserer Regionen!

– Show Made in France : Samstag, 29. November 15.30 Uhr

Entdecken Sie diese Mischung aus Emotionen und Erinnerungen, die eine Hommage an das französische Chanson darstellt.

Von den 20er Jahren bis zu den 60er Jahren, über den Glamour der Music Hall und nicht zu vergessen den French Cancan.

Hören Sie sich die größten Standards des französischen Repertoires noch einmal an.

Und das alles in einem glitzernden Wirbel von Kostümen.

– Mister France: Sonntag, 30. November 11:00 18:00 Uhr

Mathieu Bedini, der zum schönsten Mann Frankreichs 2025 gewählt wurde, wird am Sonntag, den 30. November Ausstellern und Besuchern begegnen. Er wird während des Tages auch für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

– TARBES À TABLE: Sonntag, 30. November 12 Uhr

Die Messe Made in France in Tarbes und der Verein Toques & Saveurs en Bigorre präsentieren Ihnen die zweite Animation von Tarbes à Table. Ein gastronomisches Essen, das von 6 Küchenchefs aus der Region zusammengestellt wird, mit Produkten, die zu 100 % Made in France sind!

TICKETTERIE

Eintritt Messe (Tag): 6 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren > online

Mahlzeit Tarbes à table! 35 ? > nur online

Ihre Eintrittskarte im Wert von 6 ? kann als Zahlungsmittel an den Ständen der Aussteller verwendet werden.

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile alla seconda edizione di Made in France Tarbes!

Immergetevi in un universo unico dove creatività, innovazione e know-how locale e nazionale si fondono.

Esplorate un’incredibile varietà di talenti e prodotti che celebrano l’arte di vivere francese.

ORARI DI APERTURA

Venerdì: dalle 10.00 alle 20.00

Sabato: dalle 10.00 alle 20.00

Domenica: 10.00-19.00

PROGRAMMA

Designer, artigiani, produttori locali?

Una vera e propria immersione nel meglio delle nostre regioni!

– Spettacolo Made in France : sabato 29 novembre ore 15.30

Scoprite questo mix di emozioni e ricordi che rende omaggio alla chanson francese.

Dagli anni ’20 agli anni ’60, passando per il glamour del music-hall e senza dimenticare il Cancan francese.

Riascoltate i più grandi standard del repertorio francese.

Il tutto in uno scintillante turbinio di costumi.

– Mister France: domenica 30 novembre 11.00 18.00

Mathieu Bedini, eletto uomo più bello di Francia 2025, sarà a disposizione per incontrare espositori e visitatori domenica 30 novembre. Sarà inoltre disponibile per autografi e foto durante tutta la giornata.

– TARBES À TABLE: Domenica 30 novembre ore 12.00

Il Salon Made in France di Tarbes e l’associazione Toques & Saveurs en Bigorre presentano il secondo evento Tarbes à Table. Un pasto gastronomico preparato da 6 chef della regione, con prodotti 100% made in France!

BIGLIETTI

Ingresso allo spettacolo (giorno): 6? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni > online

Tarbes à table ! 35 ? > solo online

Il biglietto d’ingresso, del valore di 6?, può essere utilizzato come mezzo di pagamento presso gli stand degli espositori.

Espanol :

Tras el éxito de la 1ª edición, ¡prepárese para vivir una experiencia inolvidable en la 2ª edición de Made in France Tarbes!

Sumérjase en un universo único donde confluyen la creatividad, la innovación y el saber hacer local y nacional.

Explore una increíble diversidad de talentos y productos que celebran el arte de vivir a la francesa.

HORARIOS DE APERTURA

Viernes: de 10.00 a 20.00 h

Sábado: de 10.00 a 20.00 h

Domingo: de 10.00 a 19.00 h

PROGRAMA

Diseñadores, artesanos, productores locales..

Una auténtica inmersión en lo mejor de nuestras regiones

– Espectáculo Made in France : sábado 29 de noviembre 15.30 h

Descubra esta mezcla de emociones y recuerdos que rinde homenaje a la chanson francesa.

De los años 20 a los 60, pasando por el glamour del music-hall y sin olvidar el French Cancan.

Vuelva a escuchar los grandes estándares del repertorio francés.

Todo en un brillante torbellino de disfraces.

– Mister France: domingo 30 de noviembre 11.00 h 18.00 h

Mathieu Bedini, elegido el hombre más guapo de Francia en 2025, estará presente el domingo 30 de noviembre para recibir a expositores y visitantes. También estará disponible para autógrafos y fotos durante todo el día.

– TARBES À TABLE: domingo 30 de noviembre 12.00 h

El Salón Made in France de Tarbes y la asociación Toques & Saveurs en Bigorre presentan la segunda edición de Tarbes à Table. Una comida gastronómica elaborada por 6 chefs de la región con productos 100% made in France

ENTRADAS

Entrada al espectáculo (día): 6? Gratuita para menores de 12 años > en línea

¡Tarbes à table ! 35 ¤ > sólo en línea

Su entrada, por valor de 6?, puede utilizarse como medio de pago en los stands de los expositores.

