Salon Maison & Déco Cholet Cholet vendredi 24 octobre 2025.

2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Véritable vitrine des tendances de la maison d’aujourd’hui et de demain, le Salon Maison & Déco Cholet réunira des spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’équipement et de la décoration.

Du 25 au 27 octobre 2024, le Parc Expo de Cholet accueillera 180 exposants locaux et régionaux, aux conseils aguerris pour imaginer ou concrétiser ses projets maison.

Profitez de ce moment privilégié pour comparer les offres, les solutions et les innovations et ainsi donner vie à la maison de vos rêves !

Téléchargez votre invitation gratuite sur www.leopro.fr .

2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 cholet@salon-maison.fr

