Salon Maison & déco de Cognac 2025 Espace 3000 Cognac
Salon Maison & déco de Cognac 2025 Espace 3000 Cognac vendredi 17 octobre 2025.
Salon Maison & déco de Cognac 2025
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Le Salon Maison de Cognac fait son grand retour à l’automne 2025 !
Du 17 au 19 octobre 2025, vous pourrez découvrir toutes les tendances et nouveautés pour faire construire, aménager, rénover ou décorer votre maison.
.
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 info@leo.fr
English :
The Salon Maison de Cognac returns in autumn 2025!
From October 17 to 19, 2025, you’ll be able to discover all the latest trends and innovations for building, fitting out, renovating or decorating your home.
German :
Der Salon Maison de Cognac feiert im Herbst 2025 sein Comeback!
Vom 17. bis 19. Oktober 2025 können Sie alle Trends und Neuheiten entdecken, um Ihr Haus bauen, einrichten, renovieren oder dekorieren zu lassen.
Italiano :
Il Salone Maison de Cognac torna nell’autunno 2025!
Dal 17 al 19 ottobre 2025, potrete scoprire tutte le ultime tendenze e innovazioni per costruire, arredare, ristrutturare e decorare la vostra casa.
Espanol :
¡El Salón Maison de Cognac vuelve en otoño de 2025!
Del 17 al 19 de octubre de 2025, podrá descubrir todas las últimas tendencias e innovaciones para construir, acondicionar, renovar y decorar su hogar.
L’événement Salon Maison & déco de Cognac 2025 Cognac a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Cognac