SALON MAISON & DECO LAVAL 2026 ESPACE MAYENNE Laval

SALON MAISON & DECO LAVAL 2026

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Salon Maison & Déco Laval 2026

Le Salon Maison & Déco de Laval revient pour sa 5? édition !

Du 6 au 8 février 2026, l’Espace Mayenne se transforme en véritable temple de la décoration et de l’art de vivre. Un rendez-vous incontournable pour bien commencer l’année et faire le plein d’idées pour sublimer votre intérieur.

Avec plus de 170 exposants, découvrez un concentré d’inspiration autour de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et des créations artisanales.

Cette nouvelle édition mettra particulièrement à l’honneur la décoration, cœur battant de la maison tendances, solutions astucieuses, conseils personnalisés… tout pour imaginer un intérieur qui vous ressemble vraiment.

Infos pratiques

• Du 6 au 8 février 2026

• De 10h à 19h

• Espace Mayenne 2 rue Joséphine Baker, Laval

• Entrée 5 € Gratuit pour les moins de 18 ans

• Parking gratuit

• Bar & restauration sur place .

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

