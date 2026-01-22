Salon maison & déco Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon maison & déco Espace Carat L’Isle-d’Espagnac vendredi 27 mars 2026.
Salon maison & déco
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Pendant 3 jours, retrouvez le Salon Maison & Déco à Angoulême 150 exposants, idées déco, aménagement intérieur & extérieur, conseils d’experts pour tous vos projets habitat.
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 67 72 24 cfourrier@leo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For 3 days, the Salon Maison & Déco in Angoulême features 150 exhibitors, decorating ideas, interior and exterior design, and expert advice for all your home projects.
L’événement Salon maison & déco L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême