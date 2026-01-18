Salon Maison et Déco de Rezé Halle de la Trocardière Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 10:00 – 19:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit moins de 18 ans 5 € / Gratuit moins de 18 ans ou invitation gratuite à télécharger sur https://leopro.fr/salon-maison-deco-reze/ Tout public

Près de 120 exposants sont prêts à vous accueillir au Salon Maison & Déco de Rezé du 13 au 15 février 2026 de 10h à 19h. Vous y retrouverez des créateurs, des décorateurs, des designers et des artisans pour vous partager leurs savoir-faire, vous montrer leurs nouveautés et vous accompagner dans la création d’un intérieur qui vous ressemble. Objets décoratifs, luminaires, pièces uniques et belles matières vous attendront afin d’échanger avec les créateurs. Beaucoup de ses créateurs n’ont pas de boutique, c’est donc l’occasion idéale pour les rencontrer. Venez également rencontrer des spécialistes de l’aménagement d’intérieur qui sauront vous conseiller pour vos projets. Les professionnels de la cuisine, literie, salle de bain, revêtement, peinture, mobilier extérieur et aménagements paysagers décoratifs vous accompagneront pour repenser et embellir votre maison. Sur place vous trouverez des pop-ups créateurs, ainsi de quoi vous restaurer.

Halle de la Trocardière Rezé 44400



