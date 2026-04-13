Salon Maison et Jardin Langon, Halle de Duros, Langon

Salon Maison et Jardin Langon 18 et 19 avril Halle de Duros Gironde

Entrée gratuite – Parkings gratuits à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Venez vivre deux jours haut en couleurs, pour réinventer sa maison.

Plus d’une centaine d’exposants seront réunis sous la halle de Duros de Langon afin de présenter les dernières tendances en matière d’aménagement intérieur, de décoration, de construction ou encore d’aménagement extérieur.

Au programme :

Les dernières innovations et tendances pour l’habitat

Un accompagnement sur mesure par des notaires

Des inspirations et des conseils pour les extérieurs

Des solutions pour se débarrasser des moustiques

De nombreux ateliers créatifs

Des conseils pour réduire nos factures d’énergie et d’eau

Des stands et des ateleirs pensés pour les enfants

Et ……. des surprises !!!

Halle de Duros 65 rue Jules Ferry 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Salon Maison et Jardin à Langon ouvre ses portes durant 2 jours pour une 29ème édition conviviale et familiale.