Salon Maison et Jardin Langon, Halle de Duros, Langon
Salon Maison et Jardin Langon, Halle de Duros, Langon samedi 18 avril 2026.
Salon Maison et Jardin Langon 18 et 19 avril Halle de Duros Gironde
Entrée gratuite – Parkings gratuits à proximité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Venez vivre deux jours haut en couleurs, pour réinventer sa maison.
Plus d’une centaine d’exposants seront réunis sous la halle de Duros de Langon afin de présenter les dernières tendances en matière d’aménagement intérieur, de décoration, de construction ou encore d’aménagement extérieur.
Au programme :
- Les dernières innovations et tendances pour l’habitat
- Un accompagnement sur mesure par des notaires
- Des inspirations et des conseils pour les extérieurs
- Des solutions pour se débarrasser des moustiques
- De nombreux ateliers créatifs
- Des conseils pour réduire nos factures d’énergie et d’eau
- Des stands et des ateleirs pensés pour les enfants
- Et ……. des surprises !!!
Halle de Duros 65 rue Jules Ferry 33210 Langon Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le Salon Maison et Jardin à Langon ouvre ses portes durant 2 jours pour une 29ème édition conviviale et familiale.
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