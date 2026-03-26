Salon Maison & Jardin Rue Jules Ferry Langon

Salon Maison & Jardin

Rue Jules Ferry Halle de Duros Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Salon Maison & Jardin à Langon vous ouvre ses portes pour une 29e édition conviviale et familiale !

Chaque exposant est sélectionné avec soin pour offrir qualité et juste prix.

Le Salon Maison & Jardin est l’endroit idéal pour échanger, rencontrer et créer des projets tout en soutenant l’économie et le savoir-faire local. Le salon propose animations, ateliers et démonstrations pour petits et grands. Des travaux à la cuisine, de la décoration au jardin en passant par les travaux énergétiques, chacun repart avec des idées concrètes, des contacts utiles et l’envie de réinventer son chez-soi.

Repartez avec des idées plein la tête, des astuces, mais aussi et surtout, des cartes de visite d’artisans 100% locaux et 100% disponibles pour donner à vos projets, le coup de pouce dont vous rêviez !

Entrée et parkings gratuits. .

Rue Jules Ferry Halle de Duros Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 20 64 contact@salon-maison-jardin-langon.com

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English : Salon Maison & Jardin

L’événement Salon Maison & Jardin Langon a été mis à jour le 2026-03-27 par La Gironde du Sud