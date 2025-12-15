Salon Maison & Jardin Quai de la Réunion Le Havre

Salon Maison & Jardin

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Vendredi 2026-02-27 10:00:00

2026-03-01 19:00:00

2026-02-27

Fort de son succès, le Salon Maison & Jardin du Havre revient pour une troisième édition au Carré des Docks, du 27 février au 1er mars 2026.

Ce salon met en avant 150 spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’équipement, de l’aménagement intérieur mais aussi extérieur avec un espace entièrement dédié au jardin.

Bar et snacking sur place. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Salon Maison & Jardin

