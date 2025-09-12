Salon Maison La Rochelle Espace Encan La Rochelle

Salon Maison La Rochelle Espace Encan La Rochelle vendredi 12 septembre 2025.

Salon Maison La Rochelle

Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Retrouvez 150 professionnels spécialisés dans le secteur de l’immobilier, la rénovation et l’équipement de la maison.

Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@salon-maison.fr

English : Salon Maison La Rochelle

150 professionals specializing in real estate, renovation and home furnishings.

German : Salon Maison La Rochelle

Finden Sie 150 Fachleute, die sich auf die Bereiche Immobilien, Renovierung und Hausausstattung spezialisiert haben.

Italiano :

Incontra 150 professionisti specializzati nei settori dell’immobiliare, della ristrutturazione e dell’arredamento.

Espanol : Salon Maison La Rochelle

150 profesionales especializados en los sectores inmobiliario, de la renovación y del equipamiento del hogar.

L'événement Salon Maison La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-07