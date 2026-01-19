Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique Quai Louis Prunier La Rochelle
Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
2026-02-20
La nouvelle édition du Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique La Rochelle ouvrira ses portes en février. Et cette année encore, le Salon se déroulera à l’Espace Encan.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : New Home & Energy Renovation Exhibition
The new edition of the Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique La Rochelle will open its doors in February. Once again, the show will be held at the Espace Encan.
