Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique Quai Louis Prunier La Rochelle

Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20

La nouvelle édition du Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique La Rochelle ouvrira ses portes en février. Et cette année encore, le Salon se déroulera à l’Espace Encan.

English : New Home & Energy Renovation Exhibition

The new edition of the Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique La Rochelle will open its doors in February. Once again, the show will be held at the Espace Encan.

