Salon | Manga Creil Virtual Game 2026

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette année, nous vous invitons à célébrer la culture manga et geek du samedi 30 mai au dimanche 31 mai 2026, de 10h à 18h à la Faïencerie de Creil. Nombreuses animations, stands, atelier, défilé en présence des mangakas français Yoann Le Scoul et Sourya ! Gratuit, entrée libre

C’est officiel, Manga Creil Virtual Game revient à La Faïencerie de Creil pour une 18e édition de folie !

Cette année, nous vous invitons à célébrer la culture manga et geek du samedi 30 mai au dimanche 31 mai 2026, de 10h à 18h.

Pour la première fois à Creil, nous vous donnons rendez-vous non pas pour 1 journée…mais 2 journées d’animations, avec des invités de choix les mangakas français Yoann Le Scoul et Sourya !

Restez connectés, le programme complet arrive très prochainement…

Évènement organisé en partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville de Creil.

Entrée libre et gratuite

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes de bus A,B,D, arrêt Michelet ou 8mai .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

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English :

This year, we invite you to celebrate manga and geek culture from Saturday, May 30 to Sunday, May 31, 2026, from 10am to 6pm at La Faïencerie in Creil. Lots of entertainment, stalls, workshops and a fashion show featuring French mangakas Yoann Le Scoul and Sourya! Free admission

L’événement Salon | Manga Creil Virtual Game 2026 Creil a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Creil Sud Oise