Salon Manga’geek Salle Jules Romain Jarny

Salon Manga’geek

Salle Jules Romain 29B rue claude debussy Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Manga’Geek

Nombreux exposants et animations

Entrée gratuiteTout public

0 .

Salle Jules Romain 29B rue claude debussy Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 07 24

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English :

Manga’Geek

Numerous exhibitors and activities

Free admission

L’événement Salon Manga’geek Jarny a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL