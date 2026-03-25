Salon Manga’geek Salle Jules Romain Jarny
Salon Manga’geek Salle Jules Romain Jarny samedi 9 mai 2026.
Salon Manga’geek
Salle Jules Romain 29B rue claude debussy Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Manga’Geek
Nombreux exposants et animations
Entrée gratuiteTout public
0 .
Salle Jules Romain 29B rue claude debussy Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 07 24
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English :
Manga’Geek
Numerous exhibitors and activities
Free admission
L’événement Salon Manga’geek Jarny a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL
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